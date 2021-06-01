Барнаул, , 13:39 — REGNUM В январе-декабре 2020 года в Алтайском крае родилось около 20 тыс. малышей (в городской местности более 11 тыс., в сельской — более 8 тыс.), что на 5,4% меньше, чем в январе-декабре 2019 года. Такие данные ко Дню зашиты детей обнародовали в территориальном органе государственной статистики.

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Также известно, что среди родившихся детей мальчиков на 606 больше, чем девочек. В целом за последние пять лет численность детей, получающих дошкольное образование в регионе, сократилась на 6,3% (2016 г. — 112,5 тыс. детей), охват дошкольным образованием — увеличился на 0,7 п.п. (2016 г. — 61,9%).

В Республике Алтай в январе-декабре 2020 года родилось 2933 малыша (в городской местности — 793, в сельской — 2140), что на 1,7% меньше, чем в январе-декабре 2019 года. Среди родившихся детей мальчиков на 231 больше, чем девочек. Там за последние пять лет численность детей, получающих дошкольное образование, напротив, увеличилась на 2,8% (2016 г. — 14 354 ребенка), охват дошкольным образованием — увеличился на 8,7 п.п. (2016 г. — 54,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, всего за январь — декабрь 2020 года в Алтайском крае родились 19 976 человек (что на 1142 человека меньше, чем за январь — декабрь 2019 г.), а умерли 37 838 (что на 5054 человек больше, чем за соответствующий период 2019 года).

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