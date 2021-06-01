Омск, , 13:39 — REGNUM От COVID-19 привились уже 213 022 жителя Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в оперативном штабе региона.

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За весь период прививочной кампании в Омской области от коронавируса вакцинированы 170 182 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня в регионе выявлено 47 557 носителей коронавируса, выздоровели 40 476 человек.

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