Москва, , 13:46 — REGNUM Рабочий кабинет российского президента Владимира Путина в Сочи обставлен в соответствии с характером проводимых там мероприятий. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 1 июня журналистам.

Представителя Кремля спросили о помещении, в котором Путин 31 мая встречался с уполномоченным по правам ребёнка в РФ Анной Кузнецовой. По словам журналистов, это было помещение с «пустыми стенами», без герба, обставленное по-спартански.

«Это рабочий кабинет президента в Сочи. Это абсолютно не новый кабинет», — сказал Песков.

Он добавил, что герб в кабинете есть, но его не видно в кадре. Встреча с Кузнецовой была рабочей, потому и проходила в рабочей обстановке.

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