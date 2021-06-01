Рязань, , 13:40 — REGNUM В Рязанской области 1 июня выявлены 50 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 330 пациентов с COVID-19. Зарегистрировано два летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,17%. В целом в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 29 316 жителей. Справились с заражением 27 838 человек, в том числе 47 пациентов выписаны из больниц за минувшие сутки. В тяжёлом состоянии в стационарах находятся 32 человека, из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 530 человек.