Москва, 1 июня 2021, 13:34 — REGNUM Состав сборной России на Олимпийский игры в Токио будет утверждён 1 июля. Об этом 1 июня сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«1 июля у нас пройдёт заседание исполкома ОКР, на котором будет утверждён состав олимпийской команды», — сказал Поздняков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Поздняков заявил, что подготовка большинства российских спортсменов к Олимпиаде была перенесена на территорию России.

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