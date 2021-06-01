Джакарта, , 13:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что индонезийские и иностранные граждане, прибывающие из Индии, Пакистана и Филиппин, должны пройти 14-дневный карантин, сообщает CNN Indonesia.

Прибывшие в Индонезию из других стран должны пройти пятидневный карантин.

Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито также сообщил, что правительство Индонезии планирует продлить период карантина для граждан Малайзии, въезжающих в страну, с 5 до 14 дней.