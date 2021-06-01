Новосибирск, , 13:34 — REGNUM В Новосибирске завтра, 2 июня, в специальной коррекционной школе-интернате №37 пройдёт вакцинация сотрудников от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Прививки сделают сотрудники школ № 37 и № 84. Всего медики вакцинируют 25 человек.

Напомним, что завтра, 2 июня, в Новосибирске будут открыты ещё два временных пункта вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. Они заработают в Ленинском районе — в ТЦ на улицах Новосибирской и Толмачевской.

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