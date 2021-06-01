Торонто, Канада, , 13:34 — REGNUM Нарративный директор Far Cry 6 Навид Хавари заявил, что сюжетная часть проекта носит политический характер. Об этом сообщило издание Game Informer.

По словам разработчика, игра расскажет о современной революции, росте фашизма в отдельно взятой стране стране, цене империализма, принудительного труда, а также необходимости свободных и справедливых выборов. При этом Хавари отметил, что Far Cry 6 не станет заявлением о текущем политическом климате Кубы.

Напомним, что события Far Cry 6 будут развиваться в вымышленной тропической стране Яре, вдохновлённой Кубой. Ранее разработчики заявляли, что в новом проекте они постараются избежать политической темы.

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