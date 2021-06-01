Салехард, , 13:32 — REGNUM В ЯНАО «Новатэк» вывел на стопроцентную загрузку четвертую линию СПГ-завода «Ямал СПГ». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Четвёртая линия по производству сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 0,95 млн тонн в год планировалась к запуску на конец 2019 года. Она полностью построена на российском оборудовании. Сроки сдвинулись из-за внедрения собственной запатентованной технологии предприятия под названием «арктический каскад».

Эксперты полагают, что большая часть грузов четвёртой линии будут напрямую поставляться на азиатские рынки.

Напомним, «Ямал СПГ» является проектом ПАО «Новатэк» по экспорту сжиженного природного газа, где у российской компании 50,1%, остальное — у иностранных инвесторов. Фактическое производство трёх линий по итогам 2020 года составило около 18,8 млн тонн СПГ в год.

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