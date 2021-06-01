Москва, , 13:37 — REGNUM Среднеразмерный кроссовер KIA Sorento получил в России новый бензиновый мотор V6. Об этом сообщает пресс-служба корейской компании.

До этого момента гамма двигателей Sorento в РФ состояла из бензинового силового агрегата 2.5 MPI и дизельного мотора 2.2 CRDi. Теперь же российские покупатели могут приобрести версию авто с новым 249-сильным бензиновым агрегатом Lambda III V6 3,5 MPI. Этот мотор будет доступен для комплектаций: Luxe, Prestige, Premium и Premium+.

Агрегатироваться новый «движок» будет с восьмискоростным «автоматом» и приводом 4×4.

KIA Sorento с Lambda III V6 3,5 MPI может разогнаться до «сотни» за восемь секунд. При этом максимальная скорость кроссовера равна 210 км/ч. Расход топлива в цикле WLTP составляет 10 литров на 100 км.

Ранее компания KIA в Китае начала продажи электрического седана K3 (Cerato). В движение машину приводит 184-сильный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами. Аккумуляторная батарея позволяет электромобилю проехать на одном заряде 410 км.

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