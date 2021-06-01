Минск, , 13:36 — REGNUM В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи глава Белоруссии Александр Лукашенко показал ему материалы, которые подготовили спецслужбы республики, о ситуации вокруг Союзного государства и Китая. Об этом 1 июня белорусский лидер рассказал в ходе совещания по вопросам сотрудничества с РФ в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Как отметил Лукашенко, отвечая на вопрос о содержимом чемодана, привезенного им на встречу с Путиным в Сочи, в нем были подготовленные белорусскими спецслужбами аналитические материалы.

«(Материалы) о ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», — пояснил он.

Также белорусский лидер отметил, что в случае, если бы главы РФ и Белоруссии раскрыли бы публичным образом полученные данные, интерес сообщивших о данном чемодане СМИ был бы еще сильнее.

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи обсуждалась тема цены российского газа для Белоруссии.