Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили за сутки ещё 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, в последний день весны, 31 мая 2021 года, в области регистрировали 95 носителей вируса SARS-CoV-2, а 30 мая — 99. Всего в регионе зафиксировали 89 391 случай заражения коронавирусом с самого начала пандемии.

Диагноз подтвердили за минувшие сутки жителям Екатеринбурга (51 человек), Березовского, Богдановича, Горноуральского городского округа, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Слободо-Туринского городского округа, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге организовали пункт вакцинации от коронавируса прямо на трамвайной остановке.

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