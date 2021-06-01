Ташкент, , 13:28 — REGNUM Власти Узбекистана планируют поэтапно отказаться от сдачи вступительных экзаменов в вузы республики. Об этом заявил начальник управления государственного центра тестирования Фарход Мирзаев на брифинге.

По его словам, вузы будут зачислять абитуриентов на основе выпускных школьных экзаменов. Мирзаев отметил, что при разработке этого предложения учитывался опыт зарубежных стран. На начальном этапе вступительные экзамены отменят в четырех регионах.

Напомним, в 2020 году ряд местных СМИ сообщил об отмене вступительных экзаменов в вузы Узбекистана. Позднее это сообщение опровергли в министерстве высшего и среднего специального образования республики.

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