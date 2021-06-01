Ставрополь, , 13:28 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки было зафиксировано еще шесть смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число скончавшихся от осложнений после опасной инфекции достигло 1 514 человек, сообщили 1 июня в федеральном оперативном штабе.

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За прошедший день в крае был подтвержден коронавирус еще у 36 человек, что на 12 пациентов меньше, чем сутками ранее. Общее число носителей инфекции достигло на Ставрополье 54 869 человек.

За эти же сутки были выписаны в связи с выздоровлением 52 пациента. В предыдущий день их число составляло 33 человека. Всего в крае сумели справиться с инфекцией 51 926 жителей региона. В настоящее время число «активных» больных на Ставрополье составляет 1429 человек.