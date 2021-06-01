Киев, , 13:31 — REGNUM За сутки на Украине подтвердили 2137 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По последним данным, в стране за последние 24 часа были госпитализированы 579 человек, 163 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Киеве и Запорожской области — 434 и 176 случаев соответственно.

За время пандемии на Украине подтвердили 2 204 631 случай заражения и 50 699 летальных исходов, обусловленных COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 1022 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 64 пациента скончались от последствий, вызванных заболеванием.

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