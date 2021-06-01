Москва, , 13:26 — REGNUM В честь празднования Международного дня настольных игр, который в 2021 году выпадает на 1 июня, компании Hobby Games и «Мосигра» проведут серию бесплатных игротек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Hobby World.

Бесплатные игротеки пройдут 5 и 6 июня 2021 года в различных городах России, Украины и Белоруссии. Посетители таких мероприятий смогут познакомиться с современными настольными играми с помощью специальных ведущих — гейм-мастеров.

Напомним, что первый в мире Международный день настольных игр (TableTop Day) состоялся 30 марта 2013 года. Его организатором выступил Уилл Уитон, ведущий шоу TableTop.