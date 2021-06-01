Бишкек, , 13:26 — REGNUM Правительство Китая приняло решение предоставить киргизским властям грант в размере 350 млн юаней (более 4 млрд рублей) на реализацию инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии 31 мая.

Также китайское руководство решило не начислять дополнительную оплату за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу Киргизии перед КНР.

Кроме того, Китай пообещал направить в Киргизию специалистов, задействованных в реализации грантовых проектов, которые были временно приостановлены из-за пандемии COVID-19.

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