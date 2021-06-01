Киев, , 13:36 — REGNUM Представители Германии и Франции до сих пор прямо не говорят, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, заявил президент Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном сегодня, 1 июня.

Зеленский подчеркнул, что данный вопрос поднимался на последнем заседании советников лидеров стран «нормандской четверки», но западные партнёры Украины снова включили «осторожную дипломатию».

«Украина с этой позицией не соглашается, так как Россия является стороной конфликта, и мы это понимаем», — добавил он.

Зеленский пожаловался, что даже на уровне того, чтобы признать Россию стороной конфликта в Донбассе, «все боятся».

«Я в подобных вопросах не могу быть дипломатичным, потому что семь лет идет война, убивают людей. У нас нет времени постоянно бегать по кругу», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что в этом же интервью Зеленский заявил, что «нормандский формат» не позволяет обсуждать всех насущных проблем Украины, поэтому хотелось бы заменить его другим; также он хочет, чтобы США и ЕС обеспечили военную безопасность Украины до вступления страны в НАТО.