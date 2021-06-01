Москва, , 13:25 — REGNUM Российские инспекторы проверили условия для возобновления сообщения с курортами Египта, заявил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что после этого будут сделаны все доклады в штаб правительства, именно «штабом будут приняты все соответствующие решения».

Как сообщало ИА REGNUM, полёты в Ливан, Марокко, на Маврикий, а также в пять европейских стран будут снова доступны жителям России с 10 июня.

Рейсы в Австрию, Венгрию, на Маврикий, в Марокко и Хорватию будут совершаться из Москвы дважды в неделю. Пункты назначения — столицы государств, это, соответственно, Вена, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб.

Кроме того, раз в неделю будет летать самолёт Москва — Бейрут (Ливан), Москва — Люксембург и Москва — Тирана (Албания). В последнем случае авиасообщение чартерное.