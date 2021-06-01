Улан-Удэ, , 13:25 — REGNUM Холодная погода в мае оказала влияние на рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии. Об этом заявила журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, сообщает «МК в Бурятии».

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«Май был холодный, с осадками. «Простудная» погода ослабляет иммунную систему, что тоже способствовало росту заболеваемости и не только коронавирусной инфекцией», — отметила она.

Министр напомнила, что в 2020 году прирост больных также наблюдался в конце весны. Затем пандемия пошла на спад с наступлением тепла.

Добавим, что заболеваемость COVID-19 в республике растёт последние несколько недель. Как сообщало ИА REGNUM, с начала мая суточный прирост новых случаев заражения в регионе увеличился в четыре раза и достиг 92 по состоянию на 31 мая. В связи с этим глава республики Алексей Цыденов заявил о приходе третьей волны.

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