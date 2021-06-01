Тольятти, Самарская область, , 13:29 — REGNUM Экс-руководителя муниципального предприятия «СтавропольРесурсСервис» обвинили в растрате и присвоении в Самарской области. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с февраля по апрель прошлого года в Тольятти фигурант уголовного дела купил за счет средств предприятия оборудование для насосной станции стоимостью свыше 500 тысяч рублей, которое планировалось установить в ЖК «Солнечный» в селе Подстепки Ставропольского района.

Следователи считают, что кроме этого, с января по апрель прошлого года фигурант уголовного дела давал указания главному бухгалтеру выдать ему в подотчет из кассы организации деньги, которые были предназначены для оплаты штрафов, связанных с работой предприятия, а также услуг и товаров, которые оказывались и закупались по договорам, заключенным организацией.

«Полученные денежные средства мужчина не использовал по целевому назначению, а тратил на личные нужды. Ущерб, нанесенный предприятию, действиями обвиняемого составил 760 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями, присвоения и растраты. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области», — сообщает пресс-служба ведомства.