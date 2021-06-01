Сеул, , 13:24 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у южнокорейского военнослужащего, работающего на базе Ёнсан в Сеуле, и одного американского военнослужащего на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

В настоящее время все заражённые изолированы и переведены в учебные учреждения.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 877.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 459 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 140 799.

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