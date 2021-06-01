Новосибирск, , 13:23 — REGNUM В рамках празднования Международного дня защиты детей в Новосибирске открылась детско-юношеская секция по пожарно-спасательному спорту. Она заработала на стадионе «Фламинго» в Кировском районе города, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«С этого момента любой ребёнок нашего города, заинтересовавшийся профессиональным спортом огнеборцев, сможет бесплатно посещать увлекательные тренировки», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что каждый желающий заниматься этим видом спорта, сможет развить в себе силу, ловкость и мужество, прикоснуться к профессии пожарного, и возможно в дальнейшем, пополнить ряды огнеборцев.