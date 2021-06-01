Омск, , 13:21 — REGNUM С 1 по 8 июня в районах Омской области прогнозируется сохранение чрезвычайной пожарной опасности. Установится пятый класс горимости, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре областного министерства региональной безопасности, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей Омской области в связи с прогнозом призывают соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки потушили семь лесных пожаров.

Читайте также: В Красноярском крае за сутки потушили семь лесных пожаров