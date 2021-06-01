Москва, , 13:21 — REGNUM Стоимость августовского фьючерса марки Brent поднялась уже до $70,99 за баррель сегодня, 1 июня к полудню, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Такое происходит с нефтью во второй раз с начала года, первый раз был в марте. Тогда цены не задержались на столь высоких уровнях надолго, но сейчас движение подкреплено гораздо более существенно что фундаментально, что технически.

Поэтому и шансы на дальнейшее продвижение чёрного золота по графикам наверх смотрятся действительно неплохо. Сегодня после 14.00 по мск в режиме видеоконференции пройдёт плановый созвон министров энергетики стран ОПЕК+, где будут окончательно утверждены договорённости по квотам на добычу.

Но в целом они, скорее всего, останутся практически без изменений, а рынок похоже совершенно не беспокоят добавляемые этим летом поэтапно объёмы поставок.

Собственно, это и понятно: ведь накануне технический комитет пришёл к заключению, что не стоит ждать или тем более опасаться в ближайшие месяцы так называемого профицита, или проще говоря, затоваривания на нефтяном рынке.

А даже наоборот, запасы в крупнейших странах-потребителях из Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) продолжат снижаться и уже к июлю могут опуститься до средних уровней, которые наблюдались в среднем за последние 5 лет перед началом вирусного кризиса, то есть с 2015 по 2019 гг.

При этом до декабря тренд по сокращению запасов может привести к их схлопыванию суммарно ещё на 2 миллиона баррелей. По ранее опубликованным в середине мая оценкам, ОПЕК ожидала рост спроса уже по II кварталу до 94,9 млн баррелей/сутки, а по III кварталу до 97,9 млн баррелей/сутки с 93,3 млн баррелей/сутки в I квартале, а до конца года полного восстановления добычи к довирусным уровням около 100 млн баррелей/сутки.

Но и эти оценки ещё вполне могут быть пересмотрены в сторону увеличения. В связи с этим на встрече может даже обсуждаться ещё более заметная прибавка в объёмах добычи с августа или осенью.

Впрочем, вряд ли эти мысли будут публично озвучены или детализированы именно сегодня, когда ОПЕК+ только лишь приступает ко второму шагу плавного повышения квот добычи ещё раз на 330 тыс. баррелей/сутки с июня, после чего должны последовать 441 тыс. баррелей/сутки и в следующем месяце. Каких-то сенсационного рода утечек информации накануне встречи нет.

Ранее согласованный всеми странами сценарий наращивания добычи, даже если с осени он будет, допустим, ещё и форсирован, всё равно не покроет целиком быстро возрастающих потребностей мировой экономики в топливе, которое происходит благодаря одновременной активизации путешествий, перемещения грузов и производственных мощностей.

Предложение нефти даже выглядит недостаточным, что может легко спровоцировать скачок цен до $73−75 за баррель», — считает эксперт.

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