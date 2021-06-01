Чебаркуль, Челябинская область, , 13:21 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика, пропавшего 31 мая. Об этом сообщает уральское следственное управление на транспорте.

По данным СКР, ребёнок 2014 года рождения погиб ночью 1 июня. Трагедия произошла в районе станции Бишкиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ребёнок пропал. Он страдал аутизмом. На 1 июня были намечены его поиски с участием волонтёров.

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