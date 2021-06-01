Бишкек, , 13:21 — REGNUM Спецслужбы Киргизии проверили деятельность компаний, принадлежащих бывшему депутату республиканского парламента Сергею Ибрагимову. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности сегодня, 31 мая.

Несмотря на то, что в ходе проверки не было выявлено никаких финансовых нарушений и нарушений по срокам и объемам налоговых платежей, экс-парламентарий всё же перечислил в доход государства 100 млн сомов (88 млн рублей).

Как утверждают в государственном комитете национальной безопасности, сделал он это сугубо добровольно.

Напомним, что это уже не первый случай, когда подозревавшиеся в незаконном обогащении политики и госслужащие перечисляли крупные денежные суммы или передавали имущество в пользу государства, несмотря на то, что уголовные дела против них прекращались за отсутствием доказательств или же еще не были доведены до конца.

Так, экс-заместитель председателя таможенной службы Райымбек Матраимов отдал государству 2 млрд сомов (более 1,76 млрд рублей), хотя следственные органы не нашли состава преступления и прекратили возбужденное против него дело об отмывании преступных доходов.

А бывший вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, которого подозревали в незаконном обогащении, передал государству 500 гектаров пастбищных угодий и 30 гектаров орошаемых земель, оформленных на его близких родственников.