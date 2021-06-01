Москва, , 13:24 — REGNUM Даня Милохин опубликовал совместное видео с блогерами Кариной Карамбейби и Ренатой Ри. Ролик доступен на его канале в TikTok.

Подписчики Милохина негативно отреагировали на появление Ренаты Ри в клипе. Многие зрители отказались ставить ролику отметку «нравится» из-за её участия.

«Я из-за Рины лайкать не буду», — написал пользователь nastay_gys.

«Без лайка, Дань, сорри», — обратился к Милохину пользователь с ником «*****».

"Рената как всегда испортила видео», — считает пользователь с ником «Валя икона!».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рената Ри дала интервью YouTube-каналу «Пушка». В нём блогер рассказала о работе модели, своих отношениях, а также о лицемерии в TikTok-доме XO TEAM.

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