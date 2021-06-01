Москва, , 13:26 — REGNUM Российская сторона не собирается «стерилизовать повестку» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 июня журналистам.

«Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом», — сказал Песков.

По его словам, очень важно, чтобы встреча глав государств состоялась. Москва накануне встречи глубоко анализирует весь спектр американской внешней политики, все события, заявления и конкретные действия.

Также изучаются пропорции соответствия заявлений конкретным действиям. Это делается, чтобы избежать недооценки или переоценки, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Байдена должна состояться в Женеве 16 июня.

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