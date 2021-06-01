Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 90 новых носителей коронавируса, это на один случай больше, чем сутками ранее, при этом больше всего новых носителей выявлено в старинном городе Тихвин. Об этом 1 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Суточная выявляемость коронавируса в Ленобласти в последние дни колеблется вокруг отметки в 90 случаев.

Дом в Тихвине Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 31 мая было обнаружено в городах: Тихвин (восемь), Мурино (семь), Луга (четыре), Волосово, Всеволожск, Гатчина, Кириши, Сланцы, Тосно, а также поселке им. Свердлова и в поселке Петровское (по три), Выборг, Лодейное Поле, Коммунар, Сертолово, Кингисепп, а также в поселке Терволово и в деревне Борисова Грива (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 45 328 зараженных. Из них выздоровели и выписаны 42 481 человек, в том числе 93 человека — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1445 человек, в том числе девять — за минувшие сутки. Это на три летальных случая больше, чем днем ранее.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по данным на утро 1 июня в Ленобласти развернуто 788 коек, из них свободны 123 койки (15,61%), в том числе в палатах реанимации — 86 коек.

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