Варшава, , 13:19 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 1 июня опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 588 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 еще 35 человек.

«Отмечается незначительное увеличение уровня новых заражений. За прошлые сутки мы зафиксировали 333 новых заражения», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 872 868 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 73 856.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.