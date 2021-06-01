Милан, Италия, , 13:18 — REGNUM Миланский «Интер» планирует продать полузащитника Артуро Видаля и нападающего Алексиса Санчеса в летнее трансферное окно. Об этом 1 июня сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, «Интер» летом намерен разгрузить зарплатную ведомость. Санчес получает в клубе € 7 млн, а Видаль — €6,5 млн. Отмечается, что клуб не готов продолжать платить им такие деньги.

В сезоне 2020/21 Серии А Санчес сыграл 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач. На счету Видаля 23 матча, один гол и один голевой пас.