Москва, , 13:27 — REGNUM Нынешним летом на севере европейской и азиатской частей России, вероятнее всего, будет наблюдаться температура воздуха выше средних значений климатической нормы. Об этом 1 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на долгосрочный консенсусный прогноз, сделанный специалистами стран СНГ на базе Гидрометцентра.

«Консенсус — это когда все недовольны, но все согласны… Пришли к заключению, что нынешнее лето будет около и выше нормы. Наиболее заметная вероятность того, что температура будет выше обычных климатических значений в северной половине европейской и азиатской части России», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в умеренных широтах и в европейской, азиатской части России температура воздуха летом ожидается около нормальных значений, но на положительном фоне.

Кроме того, согласно прогнозам Гидрометцентра, на большей части европейской территории России ожидается месячное количество осадков, близкое к среднему многолетнему количеству. При этом в Астраханской и Оренбургской областях, а также в Дагестане, Калмыкии и Башкирии, прогнозируется количество осадков меньше нормы.

В то же время, указывается, что, по информации синоптиков, на большей части азиатской части РФ средняя месячная температура воздуха ожидается на 1−2 градуса выше нормы, а в Уральском федеральном округе, в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, юге и востоке Якутии и в Амурской области — близкая к норме.

Вместе с тем, как ожидается, на арктическом побережье Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Амурской, Томской и Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае, а также в Туруханском районе, Эвенкии и в центральных районах Красноярского края и на юге Якутии, будет наблюдаться выпадение осадков меньше климатической нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 1 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +16…+18 °C.