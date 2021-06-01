Москва, , 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании системы учёта рекламы в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

«Порядка 80% рекламного рынка в интернете находится в тени», — заявил глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Предполагается создание информационной системы учёта рекламы, которая будет обеспечивать автоматизацию процессов сбора и обработки информации о размещенной в интернете рекламе, учёта и хранения такой информации, обеспечения доступа к ней.

Полномочиями по созданию и ведению указанной информационной системы предлагается наделить Роскомнадзор.

В информационную систему учёта рекламы будет включаться информация о размещённой в сети рекламе, в том числе сведения о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, рекламных посредниках.

Состав информации, подлежащей включению в информационную систему учёта рекламы, определяется правительством страны, следует из документа.

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