Брянск, , 13:32 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним возбуждено в отношении мужчины, выстрелившего в двух подростков в посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района города Брянска, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

СК раскрыл подробности конфликта. Подозреваемый, находясь на территории своего домовладения на улице Республиканской, поссорился с соседями и выстрелили дробью в сторону смежного забора. За ограждением находились 14-летний и 17-летний подростки, которые получили лёгкие ранения стопы и плеча. Подозреваемый задержан, в ходе допроса он признался в содеянном, назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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