Ставрополь, , 13:16 — REGNUM В Ставропольском крае доведено до суда уголовное дело о хулиганстве и о нанесении побоев местному жителю. Резонансное дело было возбуждено после того, как в региональном сегменте соцсетей появилось видео, на кадрах которого группа молодчиков устроила ссору с мужчиной и двое из них ударили его в лицо, от чего тот упал на землю.

При этом больше всего возмутило пользователей соцсетей то, что пострадавший во время ссоры был с маленьким ребенком. На видео отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Возбудили уголовное дело, молодчиков объявили в розыск и вскоре задержали. Ими оказались Магомед К. и Карин А.

Им предъявили обвинение в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести, так как пострадавший 41-летний мужчина был доставлен в больницу с двухсторонним открытым переломом челюсти. Задержанные были арестованы. В настоящее время дело передано в суд для вынесения приговора.

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