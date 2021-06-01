Минск, , 13:16 — REGNUM Таможенное законодательство России и Белоруссии будет сближаться, а работы таможенных органов двух стран унифицируют. Такая договорённость была достигнута на встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая состоялась в Сочи. Об этом 1 июня сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Отмечается, что препятствий такому сближению Лукашенко не видит. Белорусский лидер подчеркнул, что этот вопрос уже серьёзно проработан в рамках ЕАЭС.

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«Вопрос открытости и транспарентности, разные были мнения до этого: давайте чуть ли не наднациональный какой-то орган создавать, какое-то министерство. Мы с Путиным отказались от всяких инсинуаций, чтобы нас не упрекали», — пояснил на совещании Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что он предложил создать «совместный центр, если он нужен будет, который будет иметь доступ как к вопросам границы Российской Федерации таможенной, так и у нас».

Лукашенко добавил, что Минск готов мгновенно предоставить России любую необходимую информацию.

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