Таллин, , 13:15 — REGNUM По сравнению с началом XXI века процентное отношение эстонских детей с излишками веса возросло втрое. Об этом сообщило издание таллинской мэрии Pealinn, отметив, что теперь таких детей — более 30% от общего числа. Эксперты выражают тревогу по этому поводу, так как из таких детей зачастую вырастают взрослые с лишним весом, страдающие диабетом, гипертензией, болезнями суставов и так далее.

Кроме того, высокий вес в детстве может быть связан с негативными психологическими последствиями — депрессией, низкой самооценкой и другими причинами. Из-за дистанционного обучения, вызванного ограничениями в связи с коронавирусом COVID-19 дети стали меньше двигаться, больше сидеть за компьютером.

Исследование института развития здоровья Эстонии о здоровом поведении школьников показало, что одним из существенных факторов, влияющих на излишний вес, привычки в питании и движении является экономическое состояние семьи.

Так, среди детей из состоятельных семей насчитывается значительно меньше детей с лишним весом и ожирением. Они едят существенно больше овощей и фруктов, физически активнее. Кроме того, на ежедневное потребление этими детьми овощей и фруктов влияют здоровая самооценка и удовлетворение жизнью.