Москва, , 13:15 — REGNUM При варикозном расширении вен иногда может развиваться глубокий трамбоз, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он вызывает инфаркт легкого, что может привести к летальному исходу.

Также есть категория людей с таким «дефектом», как незаращение перегородки, отделяющей правое сердце от левого.

«И тогда парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадет из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мяснкиов рассказал, что «чувство разбитости» после сна может быть признаком синдрома слип-апноэ (обструктивное апноэ сна).

Он рекомендовал обратиться к врачу-сомнологу для того, чтобы диагностировать синдром и в случае, если данный диагноз подтвердится, по словам врача, потребуется индивидуальное лечение, включая сипап-терапию — аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.

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