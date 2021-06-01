1 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Ситуация с наценкой на заказ такси с детским креслом, которую недавно назвал дискриминационной зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поделила сети на два лагеря: «тупых и жадных таксистов» и «яжматерей». Появились даже те, кто не советует рожать детей, пока проблемы с такси не решат.

Светлана Шаповалова, , 14:16 — REGNUM Критика зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по поводу дороговизны «детских» тарифов в такси не осталась незамеченной в Алтайском крае. Особенно много комментариев написали участники группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

«Медведев «Тик-ток» начал смотреть», — сделал вывод Дмитрий Казанкин.

«На сегодня это главная беда в стране. Стоит провести референдум», — иронизирует Владимир Очаковский.

«И выделить 10−20 миллиардов на изучение проблемы», — поддерживает его Ксения Иванова.

Дмитрий Медведев Максим Додонов © Красная Весна

«Сама была не раз в подобной ситуации. Однажды не могли уехать два часа. Звонили в разные компании такси, и ничего, просто никто не хотел брать заказ с ребёнком. Как мне позже объяснили таксисты, им лень с креслом возиться, это же надо оторвать свою ж…, достать его из багажника, установить, потом снова отцеплять, убирать… проще на простой заказ уехать, без лишних заморочек», — поясняет Мила Матрахова.

«У меня четверо детей, так вообще проблема с такси: если машина — многоместка есть, то нет кресел на каждого. То приезжают и отказываются вести! Когда заказываем такси, всегда указываем детей, не все соглашаются везти из-за штрафов, а если приезжают, то и в глаза хамят ещё!» — поделилась Елена Мушиева.

«Таксобус нужен», — предлагает Дмитрий Радченко.

«Штраф 3500 уберите, и всё», — предлагает свой вариант Иван Шмарин.

«Кому не хватает денег на проезд с ребенком в такси, пусть идут в бизнес», — считает Сергей Александрович N.

«Куда бизнес смотрит? Надо организовать такси специально для пассажиров с детьми. Если бы с бизнесом в стране всё нормально было, такой проблемы бы не возникло», — считает Инесса Спиркина.

Такси Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Пробовали уже, но большинство яжематерей не хотят переплачивать 20 рублей за проезд с ребёнком, в силу своей тупости и жадности редко кто заказывает детский тариф, и во многом, кто приучил их, виноваты такие же тупые и жадные таксисты — кто везёт без детского кресла», — делится опытом Денис Опарин.

«Ну пусть Медведев и таксует», — фантазирует Александр Флат.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая ситуацией, в которой тариф на поездку в такси с детским креслом стоит дороже, чем тариф на поездку без него, возмутился председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе партийного форума «Большой семейный совет». Такое положение он назвал дискриминацией.

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