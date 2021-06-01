Омск, , 13:13 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждён 61 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 47 557 человек. Выздоровели 40 476 человек, в том числе 58 — за последние сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 1437 жителей Омской области. За сутки от COVID-19 скончался один омич.

Напомним, 31 мая в регионе выявили 59 носителей коронавируса, выздоровели 23 человека.

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