Новосибирск, , 13:13 — REGNUM Оценкой эффективности мер по обеспечению цифрового развития Новосибирской области и подготовкой предложений по совершенствованию деятельности в данной сфере займётся совет по цифровому развитию. Соответствующее постановление о создании совета подписал губернатор Андрей Травников.

В правительстве региона уточнили, что совет по цифровому развитию является совещательным органом. Он образован для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений, направленных на создание условий для обеспечения высоких темпов цифрового развития, в том числе обеспечения перевода массовых социально значимых государственных услуг в электронный формат.

В его состав вошли «цифровые заместители», ответственные за цифровую трансформацию отрасли в каждом исполнительном органе власти области. Председателем стал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.