Москва, , 13:13 — REGNUM На старте сессии сегодня, 1 июня, российская валюта продолжила укрепление, после чего откатилась под влиянием технического фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Доллар в моменте нарушил целостность уровня 73 руб. впервые с середины марта, но тут же отскочил, пытаясь закрыть медвежий гэп, который образовался на открытии торгов.

Потенциал падения рубля на данном этапе выглядит ограниченным прежде всего за счет нефтяного фактора.

Нефть марки Brent пробила уровень $70 за баррель и уже подбирается к отметке $71 на оптимизме относительно осторожного подхода ОПЕК+ к вопросу наращивания добычи.

По итогам сегодняшней встречи альянс, вероятнее всего, не станет пересматривать объем увеличения производства в июле несмотря на улучшение перспектив восстановления мирового спроса.

Также наша валюта получает поддержку со стороны слабого доллара, который сегодня продолжает отступать на рынке Форекс в условиях преобладающего спроса на риск.

Однако все это не означает, что рубль готов выйти из привычного диапазона — для резких движений в том или ином направлении предпосылок на данный момент не наблюдается.

Так, уровень 73 руб. будет оставаться в центре внимания игроков, как и промежуточное сопротивление в районе 73,30 руб., которое преграждает путь к зоне 73,50 руб.

В случае с парой евро/рубль ключевым ориентиром выступает уровень 89,50 руб.», — считает эксперт.

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