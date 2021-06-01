Москва, , 13:12 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о деятельности иностранных компаний в интернете на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Ранее в России вступил в силу закон о суверенном интернете, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») отметил работоспособность механизма и не исключил его реализации.

«Не нужно бояться этого закона, он не про цензуру, не про ограничения… Это не репрессивный закон», — при этом заверил Хинштейн.

Нормы коснутся IT-компаний, чья ежесуточная аудитория в РФ превышает 0,5 млн человек в течение трех месяцев.

Инициатива предписывает им создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Одновременно законопроект содержит и меры понуждения, призванные стимулировать IT-гигантов к «приземлению» и соблюдению российского законодательства. Среди таких мер — информирование пользователей о нарушении ресурсом российских законов, запрет размещения рекламы на ресурсе, а также рекламы самого ресурса у сторонних рекламодателей, ограничение платежей и переводов денежных средств, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, а также замедление трафика или блокировка ресурса.

«Приземление» в России затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, магазины, поисковики, хостинговых провайдеров, а также игровых дистрибьюторов и онлайн-игры, отмечали ранее в комитете Госдумы по информполитике.

По данным комитета Госдумы по информполитике, нормы коснутся Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks и так далее.

В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал ГД принять законопроект о «приземлении» IT-гигантов