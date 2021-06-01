Киев, , 13:17 — REGNUM Офис президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского анонсировал грядущую деолигархизацию новостных служб на телевидении.

Об этом заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина», материал опубликован сегодня, 1 июня.

Тимошенко заявил, что крупный бизнес имеет право владеть телеканалами, но влияние телевидения на политику «должно закончиться». При этом он подчеркнул, что президент Зеленский не разговаривал и не будет договариваться впредь с владельцами телеканалов по этому вопросу.

Чиновник высказал мнение, что «деолигархизация новостных служб» — это задача государства, ведь речь идет о том, чтобы отделять информацию от дезинформации. Также он считает, что граждане поддержат данный шаг власти.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что подготовка законопроекта о деолигархизации, который, вероятно, будет регулировать и телевизионный аспект, уже почти завершена. В ближайшее время ожидается внесение документа на рассмотрение Верховной рады. В феврале этого года власти Украины через санкции Совнацбеза запретили вещание трех главных оппозиционных телевизионных каналов.