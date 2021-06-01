Нур-Султан, , 13:12 — REGNUM В июне температура воздуха почти во всех регионах Казахстана будет выше климатической нормы на один градус. Об этом сообщили в пресс-службе «Казгидромет».

Повышенный температурный фон ожидается на большей части Казахстана из-за выноса теплых воздушных масс их Ирана. Лишь в западных районах республики ожидается температура, соответствующая климатической норме.

В начале лета на большей части Казахстана прогнозируются проливные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. В южных регионах Казахстана прогнозируются пыльные бури.

Отметим, 30 и 31 мая в Туркмении и Узбекистане наблюдалась рекордно жаркая погода. В Ашхабаде столбики термометров поднялись до 45,6 градуса.

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