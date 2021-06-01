Париж, , 13:14 — REGNUM В мае 2021 года во Франции было продано на 46,4% больше новых легковых автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом 1 июня сообщает Французская торговая палата (CCFA).

По данным CCFA, в прошлом месяце на авторынке Франции дилеры реализовали 141 040 новых легковых автомобилей. А с начала 2021 года по май включительно в стране было продано 723 257 легковых машин, что на 50,1% больше, чем аналогичный период прошлого года.

При этом в мае на французском авторынке было реализовано 36 042 авто сегмента LCV (легкие коммерческие машины). Прирост автомобилей этого сегмента составил 30,4%. За первые пять месяцев 2021 года рынок новых легких коммерческих машин вырос на 59,3%, до 196 164 единиц.

Продажи подержанных автомобилей в мае 2021 года составили в количественном выражении 471 823 экземпляра. Это на 47,8% больше по сравнению с маем 2020 года.

Напомним, в апреле 2021 года во Франции было продано 180 640 легковых машин, включая сегмент LCV (лёгкие коммерческие автомобили). Это на 544% больше, чем в апреле прошлого года.

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