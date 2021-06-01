Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин затронет тематику социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности в своём выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 1 июня журналистам.

По его словам, российский лидер уже начал готовиться к выступлению. Тему выступления определяет форум.

«Традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ в 2021 году пройдёт с 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Форум будет очным, пленарное заседание с участием президента назначено на 4 июня.

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