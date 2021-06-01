Всеволожск, Ленинградская область, , 13:18 — REGNUM По факту столкновения в Ленобласти автомобиля такси с микроавтобусом, перевозившим воспитанников интерната, в результате чего пострадали трое детей и один взрослый, следственными органами СКР по региону начата доследственная проверка. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Напомним, утром 1 июня на перекрестке Торгового проспекта и проспекта Грибоедова во Всеволожске столкнулись легковой автомобиль такси и микроавтобус «Газель», в салоне которого находились 10 школьников. В результате ДТП троих детей и одного взрослого с ушибами и лёгкими травмами направили в медицинское учреждение.

«Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в целях всестороннего полного и объективного установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в городе Всеволожск инициировало доследственную проверку по факту ДТП», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура ведёт проверку по факту ДТП со школьным автобусом в Ленобласти