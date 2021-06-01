Рига, , 13:08 — REGNUM Парламент Латвии Сейм своим решением 31 мая по сути отменил решение Конституционного суда страны о включении Вараклянского края во вновь образованный Мадонский край станы. Об этом сообщил «МК-Латвия».

По мнению эксперта по конституционному праву Эдгара Пастарса, по сути речь идет о конфликте первой и третьей ветвей власти: законодательный орган (парламент) показал, что для него не важны решения третьего органа власти страны (судебного).

«Судебная власть больше не имеет силы в глазах парламента. Решения Конституционного суда приобрели рекомендательный характер», — заявил эксперт.

Своим решением парламент Латвии вернул законопроект в комиссию по административно-территориальной реформе на доработку.

Ранее Конституционный суд назвал нарушением прав местных самоуправлений решение Сейма о пересмотре прежних административных границ в стране. Свою позицию суд аргументировал тем, что часто прежние края добавляются к новым без центра регионального или национального значения, а опрос мнения населения не принимается во внимание. Сейм не учитывает и культурно-исторические аспекты при принятии решения о создании других краев, таких как Алсунга и Селия.

Если парламент Латвии не пересмотрит свое решение по Вараклянам, то местные власти края смогут оспорить решение в суде уже с 1 июля, предупредили законники.